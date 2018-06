Secretarul general al Consiliul Europei: Donald Trump nu mai este liderul moral al lumii libere

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Liderul de la Casa Alba a fost inaintat pentru prestigiosul premiu de doi politicieni norvegieni pentru eforturile in direcția dezarmarii și stabilirii pacii in peninsula Coreeana.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel catre comunitatea internationala sa isi arate sustinerea fata de acordul dintre Coreea de Nord si SUA privind dezarmarea nucleara, scrie Reuters citat de News.ro . „Implementarea acordurilor de astazi si a celor anterioare, in concordanta cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca intalnirea pe care presedintele SUA, Donald Trump, a avut-o cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, reprezinta un pas foarte important pentru construirea unei paci durabile in regiune. "Il felicit sincer pe presedintele Statelor Unite ale Americii, domnul…

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters conform News.ro…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, afirma ca ii felicita pe cei de la PNL pentru sesizarea Comisiei de la Venetia prin intermediul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la modificarile legilor justitiei initiate de majoritatea PSD-ALDE. "In sfarsit sunam un prieten: Comisia de la…

- Dupa intrevederea pe care a avut-o la Casa Alba cu presedintele Frantei Emmanuel Macron, Donald Trump a declarat ca liderul din Coreea de Nord, Kim Jong-Un, vrea sa fie organizat "cat mai curand" summitul bilateral.La randul sau, liderul de la Casa Alba a subliniat ca si el este dispus…

- Presedintele american Donald Trump ia in considerare demiterea procurorului general adjunct Rod Rosenstein, conform mai multor surse citate de CNN, transmite News.ro . Masura i-ar putea permite lui Trump sa ii limiteze puterile procurorului special Robert Mueller si vine dupa ce FBI a perchezitionat…