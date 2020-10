Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anuntat ca se afla in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID. „Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv.…

- Mihai Chirica a anunțat ca s-a infectat cu COVID-19, dupa ce mai mulți angajați ai primariei au fost depistați pozitiv. Intr-un mesaj postat pe Facebook, primarul reales al Iașiului pe liste PNL spune ca s-a izolat și a delegat atribuțiile viceprimarului. Chirica a spus ca se va intoarce la munca atunci…

- Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala a Guvernului, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie, relateaza dpa. Partidele de opozitie au cerut guvernului…