Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a afirmat, legat de nemulțumirea președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, fața de impunerea carantinei in Timișoara prin ordinul semnat de șeful DSU, Raed Arafat, ca aceasta masura poate fi luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența…

- Carantina de la Timișoara s-a transformat intr-un adevarat scandal politic dupa decizia lui Raed Arafat de a prelungi masura carantinarii Timișoarei. Acum, dupa decizia de la București, mai mulți liberali acuza o intervenție politica. Propunerea de continuare cu o saptamana a carantinei nu avusese suficiente…

- Carantina de la Timișoara s-a transformat intr-un scandal politic. Raed Arafat, șeful DSU, a decis sa prelungeasca masura pentru trei zile. Propunerea de continuare cu o saptamana a carantinei nu avusese suficiente voturi pentru a fi adoptata in Consiliul Județean pentru Situații de Urgența. Edilul…

- Primarul Timișoarei și-a exprimat bucuria fața de prelungirea carantinei la Timișoara. Masura a fost luata de la București, deși Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ridicarea masurii. Nemulțumiți dupa decizie și dupa reacția lui Dominic Fritz, timișorenii au luat pagina acestuia…

- Bucuria timișorenilor ca s-a terminat carantina a durat putin. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a dat un ordin prin care se prelungeste carantina in Timisoara cu inca trei zile. Decizia se aplica si in cazul comunelor Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc, Dumbravița. Aceasta hotarare…

- Seful Departamentului pentru Situtaii de Urgenta, Raed Arafat, a dat un ordin prin care se prelungeste carantina in Timisoara cu inca trei zile. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul comunelor Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc, Dumbravița Schmbare total[ de situatie. La 24 de ore de la decizia Comitetului…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a decis: „Se instituie masura de carantina zonala, incepand cu data de 14 februarie, ora 22:00, pentru o perioada de 14 zile, pana la data de 28 februarie, ora 22:00, pentru orașul Nadlac, județul Arad”.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a comentat pentru Gazeta Sporturilor controversa iscata in jurul cantonamentului desfașurat de FCSB in Turcia. CONTEXT: FCSB este singura formație din Liga 1 care a efectuat un cantonament in afara țarii, in ciuda interdicțiilor instaurate…