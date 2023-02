Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, miercuri seara, in ședința Coaliției, ca secretarul de stat in Ministerul Educatiei Florin Lixandru, lasat fara atribuții de ministrul Ligia Deca sa fie repus in drepturi. Surse din Coaliția de guvernare susțin ca premierul Nicolae Ciuca ar fi spus in ședința…

