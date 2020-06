Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat duminica conducerea Chinei drept o "provocare in crestere" pentru Statele Unite si pentru "toti oamenii liberi", transmite dpa.



"Trebuie sa fim cu totii vigilenti fata de amenintarea pe care o reprezinta partidul comunist chinez la adresa modului nostru de viata", a afirmat Pompeo in cadrul interventiei sale in discutiile primei conferinte virtuale a Comitetului Evreiesc American.



Tensiunile dintre SUA si China au crescut pe fondul pandemiei noului coronavirus, secretarul de stat Mike Pompeo si alti oficiali ai administratiei…