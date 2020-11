Stiri pe aceeasi tema

- A inceput plata granturilor acordate de stat IMM-urilor afectate de pandemia de coronavirus, a anunțat, vineri, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, citat de Agerpres.

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) ar putea demara, pana la finalul acestei luni, programul de granturi pentru investitii, in valoare totala de 550 milioane euro, din care 415,87 milioane euro fonduri europene, a anuntat, joi, secretarul de stat Liviu Rogojinaru."Pentru…

- Egiptul a propus initierea unui proiect de revitalizare a tractorului romanesc U650 folosind cele mai noi tehnologii, pentru a satisface necesitatile pietelor africane, a anuntat marti Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului…

- Egiptul a propus initierea unui proiect de revitalizare a tractorului romanesc U650 folosind cele mai noi tehnologii, pentru a satisface necesitatile pietelor africane, a anuntat marti Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului…

- Firmele ar trebui sa dirijeze investitii spre comertul online, inteligenta artificiala, energia nepoluanta si economia circulara, intrucat aceste domenii sunt finantate puternic de catre Comisia Europeana, a afirmat, joi, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului…

- Romania sprijina propunerea de recomandare redactata de Comisia Europeana catre Consiliul European privind abordarea coordonata la nivel european a masurilor de restrictionare a liberei circulatii care ar putea fi luate de statele membre ca raspuns la pandemie, se mentioneaza intr-un comunicat remis…

- Secretarul de stat Liviu Rogojinaru a afirmat, miercuri, intr-o interventie telefonica, in cadrul unei emisiuni la radioul public ca Guvernul are in vedere lansarea Start Tech Innovation, succesorul Start-Up Nation, in luna noiembrie a acestui an. Peste 350 de asociatii si firme au depus la Ministerul…

- Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala marti de la ora 10:00, a anuntat Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.