Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, Gheorghe Carciu, a efectuat, in perioada 1-3 octombrie 2022, o vizita de lucru in Republica Italiana. Agenda demnitarului roman a cuprins intrevederi cu reprezentanți ai mediului asociativ, ai autoritaților locale și regionale. Avand in vedere prezența…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) a lansat mai multe granturi in același timp, o premiera pentru instituție. Lansarea a avut loc in cadrul unei conferințe in care Gheorghe Carciu, secretarul DRP s-a adresat mediului asociativ romanesc. „̎Este pentru prima data cand am reușit sa demaram…

- Institutul de Studii Politice și Capital Social din Cernauți a obținut in acest an un sprijin financiar din partea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni din cadrul Guvernului Romaniei pentru derularea proiectului „Comunitatea romaneasca din Ucraina: necesitați, așteptari și provocari in perioada…

- Institutul de Studii Politice și Capital Social din Cernauți a obținut in acest an un sprijin financiar din partea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni din cadrul Guvernului Romaniei pentru derularea proiectului „Comunitatea romaneasca din Ucraina: necesitați, așteptari și provocari in…

- Astazi, 16 septembrie, a fost anuntata o noua sesiune de depunere de cereri de finanțare de proiecte. Este vorba despre programul de finanțare nerambursabila 2022 al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, termenul-limita pentru depunerea dosarelo

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni anunța deschiderea procesului de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale in vederea derularii Programului de acordare de burse elevilor etnici romani, inscriși in școlile cu predare in limba romana sau cu studiul unor…

- Proiectul de Ordonanța cu privire la prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2022, tocmai aprobat de Guvern, a adus Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni cea mai mare suma primita vreodata in urma unei rectificari.Astfel, daca au existat instituții care au primit bani in plus, dar…

- Dupa doi ani in care restricțiile impuse pe fondul pandemiei au impiedicat organizarea lor, in acest an, se deruleaza tot mai multe tabere de vara rezervate comunitaților romanești din afara țarii. Una dintre ele – realizata cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni – și chiar cea…