- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, Adriana Pistol, a afirmat luni ca subvarianta 'Centaurus' a tulpinii Omicron pare sa fie mai transmisibila, dar si nu mai periculoasa, precizand ca prin periculoasa se refera la posibilitatea de a evolua catre decesul pacientului infectat.…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Adriana Pistol, a precizat ca nu se vor construi 25 de spitale prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ci ca acele unitati medicale sunt finantate pentru diverse imbunatatiri, constructii, amenajari.

- Romania se incadreaza deocamdata in primul scenariu al pandemiei, anunțat de Ministerul Sanatații la inceputul lunii iulie, respectiv 30.000 de cazuri de COVID pe saptamana, a declarat secretarul de stat Adriana Pistol, luni, 18 iulie, potrivit TVR . 25.092 de infectari s-au inregistrat in saptamana…

- Stefan Dascalu, cercetator in imunologie la Universitatea Oxford, a declarat pentru News.ro ca Centaurus, asa cum este supranumita subvarianta BA.2.75 a tulpinii omicron se transmite mai repede si da in general forme usoare de boala, fiind mai afectati de formele severe cei care au si alte afectiuni.…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat ca nici peste ani de zile nu vom scapa de Covid-19, iar populația trebuie sa invețe sa traiasca cu acest virus, scrie știripesurse.ro „Acum suntem sigur in buza unei noi creșteri a numarului de cazuri peste tot in Europa și peste tot…

- Din pacate luna iulie vine și cu vești proaste despre covid-19. In ultima luna, mai multe state se confrunta cu o creștere a numarului de cazuri de COVID-19. Noile creșteri sunt determinate de subvariantele BA.4, BA.5 și BA.2.75 Omicron, foarte transmisibile. Specialiștii au descoperit o noua subdivizie…

- "Perioada de tranzitie de la vaccinarea de tip "campanie" impotriva COVID-19 la vaccinarea ca parte a programului national de vaccinare al Ministerului Sanatatii se va incheia pe 30 iunie. Pana la aceasta data inclusiv, toti cei care doresc sa se vaccineze (cu doza 1, 2 sau 3) o pot face atat la punctele…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca pe data de 1 iulie va intra in vigoare noua politica de vaccinare impotriva COVID-19, si anume vaccinarea doar la medicii de familie."Prin urmare, perioada de tranziție de la vaccinarea de tip „campanie”…