Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a transmis pe pagina sa de Facebook ca este un FAKE NEWS informatia conform careia certificatul COVID 19 poate fi prelungit astazi pana la ora 00.00."Foarte foarte multi dintre noi am primit astfel de mesaje in ultimele zile. Este un fake news…

- Secretarul de stat Andrei Baciu, din Ministerul Sanatații, transmite vineri ca este fals mesajul care circula online potrivit caruia „certificatul COVID-19 poate fi prelungit astazi pana la ora 00.00”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Certificatele digitale Covid se pot genera diin platforma oricand, nefiind condiționate de ora sau zi, noteaza Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, reponsabil al Comitetului Naționale de Coordonare a Activitaților privind Vaccinare (CNCAV), intr-o postare pe pagina sa de Facebook.…

- Certificatele digitale COVID se pot genera din platforma dedicata oricand, nefiind condiționate de o anumita ora sau zi, precizeaza secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu, care atrage atenția asupra unui mesaj inșelator care circula in mediul online și care spune ca documentul respectiv…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a recunoscut, miercuri seara, la Romania Tv, ca numarul mare de infectari zilnice creeaza o mare ingrijorare in randul autoritatilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Acordurile, ratificate luni de ambele parti, include o revenire la salariile anterioare Covid-19 si ”permit imbunatatirea acestora si a altor beneficii peste nivelul salariilor pilotilor Ryanair din Franta si Spania”, se arata intr-un comunicat al operatorului aerian. Sindicatul spaniol al pilotilor…

- Parlamentul European si statele membre au convenit luni sa prelungeasca cu un an, pana la 30 iunie 2023, regulamentul privind certificatul digital COVID-19 al UE pentru calatoriile in interiorul Uniunii, chiar daca multe state membre au incetat sa il mai solicite la intrarea pe teritoriul lor. Legislatorii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, nu mai vine in Romania dupa ce o problema medicala il impiedica sa faca deplasari. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si va participa doar de la distanta la evenimentele la care era invitat in Germania si Romania,…