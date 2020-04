Stiri pe aceeasi tema

- Garda Revoluționara din Iran a anunțat miercuri ca a lansat pe orbita cu succes primul satelit militar al țarii într-o perioada în care relațiile cu Statele Unite sunt tot mai tensionate datorita programelor nucleare și de dezvoltare a rachetelor balistice de catre regimul de la Teheran,…

- Presedintele iranian, Hassan Rouhani, a declarat miercuri ca SUA au pierdut ocazia istorica de a ridica sanctiunile impotriva Iranului in timpul pandemiei de coronavirus, chiar daca, dupa cum a subliniat liderul iranian, aceste sanctiuni nu au impiedicat lupta Teheranului impotriva noului tip de coronavirus,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut marti Iranului sa elibereze imediat cetatenii americani detinuti, pe fondul raspandirii epidemiei de coronavirus in tara, relateaza miercuri DPA, scrie Agerpres."Statele Unite vor face direct raspunzator regimul iranian pentru orice deces american.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Washingtonul s-a oferit sa ajute Iranul in privinta raspunsului la criza cauzata de coronavirus, care a ucis deja 34 de persoane in aceasta tara, transmite Reuters preluat de agerpres. Intr-o audiere in comitetul de afaceri externe al Camerei…

- Senatul Statelor Unite a adoptat joi o rezolutie care limiteaza prerogativele presedintelui Donald Trump de a declansa razboi impotriva Iranului, in urma uciderii unui comandant militar iranian si a reactiei de retaliere a Teheranului, de luna trecuta, care au provocat temeri privind un conflict regional,…

- Tunisia si Indonezia au transmis marti membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie care condamna anexarea de catre Israel a unor teritorii din Cisiordania, prevazuta in planul american de pace pentru Orientul Mijlociu, transmite Reuters. SUA isi vor exercita probabil dreptul de…

- In parlamentul iranian a fost introdus marti un proiect de rezolutie ce prevede retragerea Teheranului din Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare (NPT), a informat site-ul de stiri al legislativului, ICANA, transmite Reuters, notand ca acest gest pare sa creasca mizele in confruntarea regimului…