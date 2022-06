Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- ”Imposibilitatea de a deschide porturile va fi o declaratie de razboi la adresa securitatii alimentare globale, care va duce la destabilizarea natiunilor prin foamete, precum si o migratie in masa”, a declarat David Beasley, miercuri, in cadrul unei reuniuni pe tema securitatii alimentare la Natiunile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut Rusiei sa permita exporturile de cereale ucrainene, iar Occidentului sa deschida accesul ingrasamintelor rusesti pe pietele mondiale pentru a se putea combate eficient criza alimentara globala. „Rusia trebuie sa permita exportul sigur si securizat…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, luna trecuta, afirma surse citate de CNN cu referire la Observatornews.ro . Fortele ucrainene, care au observat o nava de razboi ruseasca in Marea Neagra, au apelat la…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a transmis ca SUA va face tot ce ii sta in putere pentru a razbuna crimele de razboi și atrocitațile comise in Ucraina dupa invazia ruseasca. Acesta a facut publica intenția Washingtonului de pedepsire a Rusiei in timpul unei audieri in cadrul Comitetului…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken si secretarul apararii Lloyd Austin s-au intalnit cu presedintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy in Ucraina, a confirmat un inalt oficial al Departamentului de Stat, potrivit Reuters. Cei doi oficiali SUA au anuntat intoarcerea treptata a diplomatilor americani…

- Spania isi va redeschide Ambasada din Kiev „in urmatoarele zile”, a anuntat luni dupa-amiaza premierul Pedro Sanchez, citat de postul de televiziune CNN. Redeschiderea Ambasadei se va produce „in urmatoarele zile” si va reprezenta „un nou semnal privind angajamentul Guvernului Spaniei si al societatii…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat marți (29 martie) ca Rusia nu a vazut „semne de seriozitate reala” in urmarirea pacii dupa invadarea Ucrainei, adaugand ca Moscova ar trebui sa puna capat agresiunii acum și sa-și retraga forțele. Ucraina a propus adoptarea statutului neutru in cea…