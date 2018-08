Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat la telefon cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, despre situatia din Siria, Irak, Afganistan si Yemen, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat, informeaza Reuters luni. Potrivit comunicatului, Pompeo i-a multumit printului mostenitor pentru "sprijinul Arabiei Saudite in necesitatile urgente din procesul de stabilizare din nord-estul Siriei" si pentru "angajamentul Riadului in relatia cu guvernul Irakului". Cei doi au discutat de asemenea despre sprijinul lor pentru o incetare a focului in Afganistan in…