- Washingtonul pierde pe arena internaționala in fața principalilor sai adversari – Moscova și Beijingul, pentru ca prefera agresiunea tacticilor diplomatice. Analistul american Philip Giraldi, fost ofițer al CIA, explica, intr-un articol publicat pe site-ul Strategic Culture, de ce metodele Statelor…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat miercuri, in marja reuniunii G7 de la Londra, cu omologii si aliatii sai japonez si sud-coreean pe tema dosarului nord-coreean, in contextul in care Washingtonul a chemat Phenianul sa se angajeze pe calea diplomatica, informeaza AFP. Inaintea acestei…

- China si Statele Unite sunt primii doi poluatori mondiali cu gaze de efect de sera, aflate la originea incalzirii planetei. Intelegerea lor este cruciala in succesul eforturilor internationale in vederea unei reduceri a acestor emisii. Presedintele american Joe Biden a invitat 40 de lieri din lume la…

- Doi fosti responsabili uiguri de rang înalt au fost condamnati la moarte pentru 'separatism' în regiunea autonoma Xinjiang din nord-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.Punerea în executare a sentintelor a fost suspendata…

- Secretarul american de stat Anthony Blinken a transmis ca Washingtonul este „ingrozit” de informatiile parvenite sambata din Myanmar, unde zeci de oameni au fost ucisi de fortele de ordine in timpul protestelor, scrie BBC, potrivit News.ro. De la 1 februarie, cand armata a preluat puterea…

- ​Ipoteza unei invazii a Taiwanului de catre China este mai grava si mai iminenta decât cred multi, trage un semnal de alarma un militar american de rang înalt, amiralul John Aquilino, nominalizat la conducerea regiunii indo-pacifice, audiat într-o comisie parlamentara, relateaza AFP,…

- Actiunile Chinei "ameninta ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea mondiala", a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, in deschiderea unei intalniri de doua zile cu omologii sai chinezi in Alaska, noteaza AFP. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…