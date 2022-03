Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de plafonare și compensare, publicata saptamana trecuta in Monitorul oficial, aduce imbunatațiri dar nu rezolva definitv problema creșterilor de preț, spune prim-vicepreședintele PNL Iași, Lucian Rusu. Acesta a activat timp de 10 ani in cadrul celei mai mari companii de energie cu capital…

- Firma ceha Nymwag va construi la Nagykanizsa cea mai moderna fabrica de vehicule feroviare din Europa, care va oferi locuri de munca pentru aproape 1500 de oameni, a anuntat vineri, la locul investitiei, ministrul ungar al Inovarii si al Tehnologiei. Laszlo Palkovics a declarat ca producatorul de vehicule…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, marti seara, la Digi24, ca Romania nu are nicio problema privind stocurile de alimente, rezervele de stat fiind intacte in acest moment, informeaza News.ro . Adrian Chesnoiu a precizat ca Romania are stocuri complete in rezerva de stat si ca nu se…

- Cea mai mare centrala nucleara din Europa, de la Zaporojie, a fost in flacari, vineri dimineața. Timp de doua ore, pericolul a fost iminent. Ministrul ucrainean de externe a facut apel catre Rusia sa inceteze bombardamentele pentru a evita o catastrofa. Kuleba a avertizat ca daca va exploda, dezastrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut vineri o noua convorbire prin telefon cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, temele fiind situatia de securitate de la granitele Ucrainei si consolidarea prezentei SUA pe flancul estic al NATO. ”Discutiile dintre cei doi inalti demnitari…

- Evenimente 41: Dupa o noapte de negocieri, Claudius este acceptat ca imparat roman de catre Senat. 1308: Opt regi și regine sunt prezente cand regele englez Eduard al II-lea și Isabela a Franței se casatoresc in catedrala din Boulogne-sur-Mer. 1475: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a trimis…

- Producatorii de energie si gaze, importatorii, precum si statul roman sunt cei care au de castigat de pe urma cresterii facturilor, in timp ce furnizorii nu au niciun beneficiu in plus, a afirmat directorul general al E.ON Romania, Volker Raffel, intr-un interviu acordat Agerpres. El spune ca E.ON nu…

- Arpad Janos Potapi, secretar de stat responsabil pentru politici nationale in cadrul Cancelariei Prim-ministrului ungar, a anuntat, joi, subventionarea sporturilor ecvestre din Tinutul Secuiesc cu 100 de milioane de forinti (277,75 mii de euro), in cadrul unui forum ecvestru, desfasurat la Baile Homorod.…