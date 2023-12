Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritatea pentru Reforma Feroviara va putea semna in scurt timp contractul pentru achiziția a 62 de trenuri electrice regionale de la polonezii de la PESA, dupa ce a fost respinsa o contestație depusa de concurentul Alstom. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre 3.23 miliarde și 4.15 miliarde…

- Marele plan de la Ministerul Transporturilor: Se poate semna contractul pentru cea mai mare achizitieSecretarul de stat din Ministerul Transporturiilor Irinel Ionel Scriosteanu anunta, joi seara, ca se poate semna contractul pentru cea mai mare achizitie de trenuri electrice, investitia depasind…

- La Ministerul Transportului a fost incheiat contractul de achiziție pentru rame electrice interregionale, intre Autoritatea pentru Reforma Feroviara și producatorul polonez PESA. Contractul presupune achiziția a 20 rame electrice de lung parcurs și poate fi suplimentat cu inca noua rame.

- Biletele de tren s-au scumpit de marti cu peste 8%, si la CFR Calatori , si la cei cinci operatori privati. Biletele de tren s-au scumpit cu 8,8%, iar noile tarife au intrat in vigoare odata cu noul Mers al Trenurilor 2023-2024, ce va fi valabil pana la data de 14 decembrie 2024. Intr-o postare pe Facebook,…

- Primul tren nou cumparat de Romania in ultimii 40 de ani, produs de Alstom in Polonia, a ajuns sambata seara la Curtici, fiind asteptat in 5 decembrie la Bucuresti. Trenul va circula pe ruta Bucuresti – Constanta. Primul tren produs de catre Alstom pentru a fi livrat Romaniei, prin Autoritatea pentru…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a anunțat vineri, 29 septembrie, ca CFR Calatori este singura companie care a depus o oferta in cadrul primei proceduri de atribuire competitiva pentru contractul privind asigurarea de servicii publice de transport feroviar de calatori cu rame electrice.