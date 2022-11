Cristian Vasilcoiu , secretar de stat PSD la Ministerul Muncii, a scris pe Facebook ca ar fi necesara „reglementarea presei”. Secretarul de stat PSD a primit „mesaje” sugestive” dupa postare. Cristian Vasilcoiu este fost om de presa și s-a peridat prin multe redacții bucureștene de ziare cunoscute. „Am lucrat 17 ani in presa, dar ce se intampla acum e delir!Și explic: Elon Musk e un sindrom!Vrea cineva sa creasca prețurile in imobiliare, se asigura, evident pe bani, ca va apararea asta la știri, in regim de BN, adica vor crește prețurile cu X%! Ca va crea panica in piața! Valabil de la motorina…