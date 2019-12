Stiri pe aceeasi tema

- Electro-bisturiul folosit in cazul pacientei de 66 de ani care a ars ca o torta pe masa de operatii a spitalului Floreasca avea interdictia de a fi utilizat in combinatie cu biocidul pe care medicii i l-au aplicat bolnavei, a declarat duminica secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan.

- Au loc anchete la Spitalul Floreasca dupa incidentul deosebit de grav in care o pacienta a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale. Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a anunțat inca de vineri ca au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca, iar saptamana viitoare Corpul de…

- Ministerul Sanatații face noi precizari in cazul pacientei care a fost arsa in timpul unei operații la Spitalul Floreasca, Victor Costache afirmand ca este „surprinzatoare atitudinea unor chirurgi implicați in acest incident, care refuza sa coopereze cu echipele de control”. El precizeaza ca a dispus…

Ministrul Marcel Vela a cerut, dupa cazul de la Timișoara, ca toate societațile comerciale care dețin sau vand substanțe chimice folosite pentru deratizare sa fie verificate, a anunțat Monica Dajbog, reprezentantul MAI.