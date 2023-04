Stiri pe aceeasi tema

- Prima traversare cu mașina a podului suspendat peste Dunare de la Braila a avut loc. „Traversarea a durat 2 minute, circuland cu o viteza de pana la 50 km/h”, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

- Una din consecințele produse de razboiul din Ucraina esfe ca pe brațul Sulina al Dunarii s-a ajuns la un nivel record de trafic in luna martie. Potrivit statisticilor oficiale, in luna martie, pe Canalul Sulina au trecut 408 nave. Autoritațile se așteapta ca pana la toamna sa se inregistreze o creștere…

- Un șofer a fost amendat cu 3.625 de lei și i s-a suspendat permisul pentru 150 de zile, dupa ce a fost prins, sambata, de polițiștii rutieri circuland cu viteza pe Drumul Județean 792/C, intre Arad și Curtici, informeaza Arad Online . Mașina a fost prinsa de radar circuland cu 187 kilometri pe ora,…

- "Astazi am intrat in ultima etapa de execuție a lucrarilor: a inceput așternerea primului strat de asfalt pe podul suspendat. In acest sens, 2 eșaloane de așternere asfalt acționeaza simultan", a scris Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.Oficialul de la Ministerul Transporturilor a postat o serie de…

- Un cetațean bulgar susține ca are cel mai puternic model Audi S8 din lume aflat in circulație, dupa ce a fost modificat de o companie specializata in tuning.In anunțul de vanzare acesta ofera dovada rezultatelor obținute pe standul de testare.Mașina standard a fost fabricata in anul…

- Podul de la Braila, „Golden Gate”-ul romanesc cum i se spune datorita asemanarii cu celebrul pod din San Francisco, este finalizat, a fost aplicata hidroizolația, e pregatit pentru turnarea stratului de asfalt și deschiderea traficului, dar turnarea asfaltului este amanata din cauza ca nu sunt finalizate…

O femeie in varsta de 52 de ani a murit, joi seara, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit alt autoturism, la ieșirea din Tulcea.