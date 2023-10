Stiri pe aceeasi tema

- “Va felicit pentru cei 30 de ani de la primul salon auto organizat la Bucuresti si pentru aceasta a 20 a editie aniversara, pentru iubitorii de masini, pentru pasionatii de cai putere si pentru publicul larg Salonul Auto Bucuresti ramane, fara indoiala, cel mai important eveniment al anului. Avem privilegiul…

- Primaria Turda anunța ca proiectul „Ziua Naționala de Curațenie 2023” va continua și in acest an, printr-o acțiune de ecologizare a malului stang și drept al raului Arieș Astfel, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și Let’s Do It, Romania!, alaturi de colegi din peste 191 de țari,…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti" http: www.inpcp.ro , impreuna cu Consortiul pentru Bune Practici Agricole, organizeaza workshop ul "Informare si constientizare cu privire la gestionarea azotului", in data…

- Bulgarii se opun construirii unui incinerator de deseuri biologice de catre partea romana la doi kilometri de Ruse, pe locul celebrului combinat Verachim (fostul Combinat Chimic Giurgiu), lichidat in 1992. Pe 18 august, Ministerul Mediului si Apelor din Bulgaria a trimis o scrisoare Inspectoratului…

- Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) reacționeaza dur dupa un audit efectuat de Curtea de Conturi și in care se susține ca, in ultimii 20 de ani, Strategia naționala pentru combaterea deșertificarii și degradarii terenurilor a fost implementata intr-o masura redusa de MADR. Acest lucru…

- Aducem la cunoștința tuturor cetațenilor și instituțiilor publice din județul Vrancea faptul ca la nivel național se desfașoara o ampla campanie de informare și educare, „Reciclam in Romania”, derulata de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Campania iși propune sa responsabilizeze populația cu…

- Joi 20 iulie 2023, s-a desfașurat Conferința regionala dedicata promovarii campaniei naționale ”Reciclam in Romania” privind colectarea separata, organizata de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, la Arad. Campania are scopul de a responsabiliza populația cu privire la gestionarea și colectarea…

