Persoanele afectate de „Covid lung” ar putea avea leziuni ascunse ale plamanilor, sugereaza un studiu-pilot realizat in Marea Britanie. Oamenii de știința au folosit o noua metoda de scanare cu gaz xenon pentru a detecta anomalii pulmonare neidentificate de scanarile de rutina. Oameni de stiinta sunt de parere ca descoperirile ar putea face mai clar […] The post Sechele periculoase pentru pacientii care sufera de Long Covid: ce au descoperit specialistii in organismul lor first appeared on Ziarul National .