Înscrierile la Bacalaureat au început. Calendarul complet al examenelor din prima și a doua sesiune Inscrierile au inceput pentru examenul de Bacalaureat luni, 3 mai, și se incheie vineri, in același timp cu anul școlar pentru cei care incheie studiile liceale. Examenele au loc in perioada 17 iunie – 8 iulie, iar rezultatele finale vor fi disponibile pe 12 iulie, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației. A doua sesiune de […]

