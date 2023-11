Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ProUrbe a pus la cale un experiment despre/in traficul aradean: a montat doua camere in fața palatului Neuman (McDonalds) cu ajutorul carora a contorizat... The post Traficul aradean la ora de varf: 2.400 de mașini au trecut in doar 45 de minute prin fața Primariei appeared first on Special…

- Administrația orașului Mexico a luat o decizie drastica. Nu a plouat de 6 luni, iar primele precipitații sunt așteptate in mai 2024. Estimarile arata ca 20 de milioane de persoane din metropola raman fara apa, 8 ore pe zi.Nu a plouat timp de șase luni, iar rezervele de apa se epuizeaza, astfel ca…

- Se 'lucreaza' la secretul longevitații - Cea mai batrana persoana din lume, studiata de cercetatoriCercetatorii o studiaza pe cea mai batrana persoana din lume pentru a incerca sa descopere secretul unei vieti indelungate, dupa ce au fost nedumeriti de starea de sanatate deosebita a „superbunicii”…

- Cu steaguri spaniole, susținatorii Partidului Popular (PP), conservator de opoziție, au calatorit din toata Spania pentru a participa la marșul de la Madrid impotriva planurilor guvernului socialist de a amnistia separatiștii catalani care au forțat independența regiunii in 2017. Autoritațile au estimat…

- Saudiții au demarat construcția mega-orașului Neom. Chiar daca pare a fi desprins dintr-un roman SF și, conform specialiștilor, ar necesita peste 300 de ani pentru a fi finalizat, o investiție estimata la aproximativ 500 de miliarde de dolari. Numele "Neom" este un amestec intre cuvantul grecesc "neos,"…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracționala a unui barbat banuit de savarșirea infracțiuniilor de trafic de droguri de risc și introducerea in țara de droguri de…

- Autoritațile din Spania au decretat cod roșu in provinciile Madrid, Toledo și Cadiz, dupa ce zeci de drumuri au fost acoperite de viituri care au transformat caile rutiere in adevarate rauri cu adancimea de un metru.

- Un șofer a forțat traversarea unei cai ferate din zona București, rupand bariera intr-o porțiune in care trenurile circula cu 140 de kilometri pe ora. Incidentul a fost inregistrat de o camera video, iar imaginile au fost trimise polițiștilor. Autoritatile prahovene au anunțat vineri ca soferul nesabuit…