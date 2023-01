Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de Revelion și Anul Nou 2023. Prognoza METEO pe regiuni pana in 8 ianuarie Vremea de Revelion și Anul Nou 2023. Prognoza METEO pe regiuni pana in 8 ianuarie: Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și la munte Meteorologii din cadrul Administrației Naționale…

- Temperaturile scad astazi cu pana la zece grade, in mai multe zone, dupa ce in weekend au fost chiar și 17 grade. Vremea se racește treptat, iar gerul va cuprinde, pana miercuri dimineața, majoritatea zonelor din țara, anunța meteorologii ANM, pentru Libertatea. Potrivit ANM, temperaturile vor fi cuprinse…

- Prognoza meteo pentru luni, 12 decembrie 2022, potrivit meteorologilor, cerul se va menține mai mult noros pe tot parcursul zilei, iar in Muntenia vor exista condiții de ploaie. Se vor inregistra precipitații mixte in Oltenia și Moldova, iar in Banat, Transilvania, Crișana și Maramureș va ninge. Vantul…

- Saptamana viitoare ne va aduce primele nopți cu temperaturi care se apropie de 0 grade Celsius in Maramureș. Potrivit estimarilor facute de catre Administrația Naționala de Meteorologie, saptamana aceasta vremea va fi calda, media maximelor urmand a fi cuprinsa intre 12 și 14 grade, apoi tendința acestora…

- Continutul de umiditate din sol se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute, seceta pedologica fiind moderata, puternica si extrema, in cea mai mare parte a Dobrogei, Munteniei, local in sudul si estul Moldovei, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii aduc in continuare vești bune. Luna noiembrie debuteaza cu temperaturi de primavara, dupa ce un val de aer tropical ajunge in țara noastra la mijlocul saptamanii viitoare. „Ne bucuram de vreme placuta in aceste zile, o vreme mai calda chiar cu mult decat ar trebui sa avem la aceasta data…

- Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru acest weekend, 21-23 octombrie. Potrivit meteorologilor, aerul polar a ajuns deja in Romania inca de vineri, iar temperaturile au scazut brusc. Conform ANM insa, de sambata, 22 octombrie, vremea se schimba din nou și incepe sa…

- Deficite de umiditate in sol se inregistreaza pe suprafețe extinse din Dobrogea, local in sudul și estul Moldovei, nordul, nord-estul, sudul și sud-estul Munteniei, seceta pedologica fiind moderata, puternica și izolat extrema, potrivit ANM. La data de 17 octombrie, aprovizionarea cu apa in stratul…