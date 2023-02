Seceta lovește Italia: situația se agravează Este o stare de alerta de seceta in Italia, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor. Potrivit corespondentei RRA Elena Postelnicu, Marile Lacuri din nord sunt pe jumatate goale, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de servere din intreaga lume au fost vizate de un atac de tip ransomware, a transmis duminica Agenția Naționala de Securitate Cibernetica (ACN) din Italia, care a avertizat organizațiile sa ia masuri pentru a-și proteja sistemele, transmite Reuters, relateaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Angajatii benzinariilor din toata Italia intra in greva pentru doua zile. Sindicalistii din domeniu sunt nemultumiti de decizia guvernului de a obliga benzinariile sa afiseze si pretul mediu national langa cel al distribuitorilor, ca masura de descurajare a scumpirilor nejustificate, anunța Rador.…

- In Marea Britanie, asistentele medicale vor continua astazi greva, dupa ce și ieri au protestat din cauza salariilor. Situația ramane tensionata, in condițiile in care guvernul de la Londra refuza sa discute majorarea salariilor cerute de sindicate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Specialistii Administratiai Nationale de Meteorologie anunta, luni, ca rezerva de umiditate in culturile de grau este scazuta si chiar extrem de scazuta in mai multe zone din tara, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fortele ucrainene isi pastreaza pozitiile impotriva trupelor ruse, in regiunea estica Donbas si avanseaza in pasi mici in unele zone, a declarat vineri Volodimir Zelenski, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Situația privind Kosovo se afla "pe ultima linie", dincolo de care se poate intra intr-o etapa fierbinte de confruntare, a declarat ambasadorul Rusiei in Serbia, Aleksandr Botan-Harcenko, potrivit Tass, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Centrala nucleara ucraineana Zaporojie a pierdut din nou miercuri accesul la electricitate externa și se bazeaza pe generatoare diesel de urgența, a declarat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, avertizand asupra "situației din ce in ce mai precara și provocatoare in privința siguranței”,…