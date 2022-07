Seceta începe să prindă contur și în Prahova In zona de campie a judetului, culturile de porumb si floarea soarelui sunt deja afectate N. Dumitrescu Lipsa precipitațiilor are efecte și in Prahova, iar asta se vede mai ales pe terenurile pe care culturile agricole sunt in diverse dtadii de vegetație, seceta pedologica fiind instalata deja in anumite zone ale județului, in mod special la campie, la granița cu județul Buzau, unde, oficial, a fost constatata rezerva scazuta de apa in sol. Situația ne-a fost confirmata, la sfarșitul saptamanii trecute, de catre conducerea Direcției pentru Agricultura Județeana (DAJ) Prahova. ”Seceta incepe sa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

