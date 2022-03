Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Delgaz Grid a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din municipiul Arad pe strazile: Cardos Iacob, Grigore Alexandrescu, Selimbar, Ciocarliei, Veronica...

- Cat va dura pana cand vechiul slagar „Demisia-demisia" va reintra in topuri? Nu mai dureaza mult, aproximativ doua saptamani, si vom putea consemna debutul noului selectioner, Edward Iordanescu, pe banca tehnica a echipei reprezentative de fotbal a Romaniei. Mai exact, pe 25 martie, tricolorii convocati…

- Lucrarile la sistemul centralizat de termoficare va produce cateva neplaceri abonatilor Colterm si pe ziua de joi. „In vederea finalizarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului…

- Un membru al unui grup infracțional organizat, specializat in furturi din locuința, a fost reținut in urma unor percheziții efectuat joi, in municipiul Bistrița. Azi va fi dus in fața judecatorului de drepturi și libertați cu propunere de arestare preventiva. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.477 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.298 mai puțin decat in ziua anterioara. 1.463 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- 80 persoane evacuate dintr-un bloc din zona dupa explozia la țeava de gaze Foto: Adriana Tudose / RRA Alimentarea cu gaze a fost oprita într-o zona din nordul capitalei în urma unei explozii la o teava de gaz, pe Soseaua Grozavesti în apropiere de pasajul Basarab. …

- Pandemia și restricțiile i-au fost de folos artistului Nane (30 ani), care s-a bucurat sa faca mai multa muzica decat „sa stea pe drumuri prin țara”. Cantarețul de rap/trap caștiga bani nu doar din muzica, ci și din afaceri. Invitat la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul de Youtube…

- Totul s-a intamplat dupa ce o masina care nu a respectat regulile de circulatie a intrat in curba chiar prin fata tramvaiului.Vatmanul a franat brusc, iar garnitura s-a blocat pentru ca s-a intrerupt alimentarea cu electricitate. Pentru deblocarea tramvaiului a fost nevoie de interventia echipelor tehnice.„O…