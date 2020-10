Seceta extremă destabilizează relaţiile între jucătorii de pe piaţa cerealelor (analiză) Seceta extrema a produs in acest an pagube imense in agricultura, multe dintre culturile insamantate in toamna lui 2019 si in primavara acestui an au fost distruse, pana la aceasta data fiind consemnate pagube pe circa 2,3 milioane de hectare dintr-un total de peste 6 milioane hectare insamantate.



Un prim efect al conditiilor meteo nefavorabile a fost o scadere drastica a productiilor, atat in sectorul vegetal in mod direct, cat si in cel zootehnic, insa ministerul da asigurari ca necesarul intern pentru consumul uman si cel industrial este acoperit fara a se crea situatii conjuncturale…

