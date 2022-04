Sebastian Stan o zice pe românește într-o nouă superproducție Netflix Sebastian Stan o zice pe romanește intr-o noua superproducție Netflix. Este vorba de proaspat lansatul film ”355” in care vedeta de la Hollywood joaca alaturi de Penelope Cruz, dar și Diane Kruger ori Jessica Chastain. Filmul, recent lansat, este un thriller american cu spioni CIA și MI6. Regia ii aparține lui Simon Kinberg, scenariul este semnat de Theresa Rebeck și Simon Kinberg, Producator executiv este Richard Hewitt (”Bohemian Rhapsody”), editorul fiind John Gilbert (”Stapanul Inelelor: The Fellowship of the Ring”). Compozitorul filmul este chiar Tom Holkenborg, cel care a compus și filmul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

