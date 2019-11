Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Kevin Hart a publicat pe contul lui de Instagram un clip in care vorbeste despre lunga recuperare prin care a trecut dupa ce, pe 1 septembrie, a fost grav accidentat cand masina in care se afla a iesit in decor de pe autostrada Mulholland, la sud de Calabasas.

- Catrinel Menghia și-a botezat fetița și a impartașit emoțiile momentului cu fanii sai. Micuța a primit numele Caroline. Actrița și partenerul sau de viața, Massimiliano Di Lodovico, au devenit parinți pentru prima data in urma cu 7 luni. Catrinel Menghia și-a dorit o petrecere de botez discreta și departe…

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- Scrisoare cutremuratoare primita de mama Luizei. Scrisoarea vine din partea unui barbat aflat in spatele gratiilor. Acesta susține ca fata este in viața și va fi gasita. Scrisoare cutremuratoare primita de mama Luizei „Am curaj sa garantez cu viața mea ca Luiza nu e moarta. Eu sunt la pușcarie și sunt…

- Mihaela Radulescu a dat detalii din relația pe care o are cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner. Vedeta a dezvaluit, pentru protv.ro, ca a avut o singura vacanța in cinci ani de relație cu Felix Baumgartner. „O sa va spun ceva ce aproape ca nu crede nimeni. De 5 ani, de cand suntem impreuna,…