Stiri pe aceeasi tema

- ”Deschidem un nou capitol, esential pentru sectorul energetic al Romaniei, anuntand decizia finala de investitii pentru proiectul neptun Deep. Impreuna cu partenerul nostru, Romgaz, incepem faza de dezvoltare a celui mai mare proiect in ape de mare adancime din Romania. Acest proiect va contribui la…

- ”Ca urmare a masurilor adoptate de executiv in ultimul an si jumatate, Romania isi va castiga independenta energetica intr-un timp foarte scurt: Romgaz si OMV-Petrom au decis sa dezvolte perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Cand exploatarea…

- Neptun Deep va furniza un volum total de 100 miliarde metri cubi de gaze Se estimeaza ca productia de gaze naturale va incepe in 2027 Romania va deveni cel mai mare producator de gaze din UE Investitii planificate de pana la 4 miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectuluiOMV Petrom, cea mai mare companie…

- OMV Petrom si Romgaz au aprobat planul de dezvoltare a zacamintelor comerciale de gaze naturale Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep, acesta urmand sa fie depus la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru confirmare, conform unui comunicat remis, miercuri dimineata, Bursei de…

- ”O noua promisiune indeplinita: vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor. Salut anuntul facut astazi cu privire la luarea deciziei de investitie. Ma bucur ca in urma muncii pe care am facut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante.…

- Directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, a semnat, vineri, la Palatul Victoria, in prezenta vicepremierului Marian Neacsu si a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, ordinul de incepere a lucrarilor pentru gazoductul Tuzla-Podisor. La eveniment au mai participat, din partea OMV-Petrom,…

- Romania este o tara cu resurse semnificative de gaze naturale, un punct strategic de tranzit si un important jucator regional, putand contribui, datorita infrastructurii operationale de transport pe care o are, la o securitate regionala consolidata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu."In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand compania americana…