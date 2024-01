Presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, posibilul candidat al liberalilor la Primaria Capitalei, a declarat ca iși dorește un București cu blocuri in care este apa calda si caldura, cu parcuri sigure pentru plimbari in familie, dar si un primar care este prezent in comunitate si raspunde la telefon. „M-ati intrebat: de ce a treia cale […]