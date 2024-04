Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant Kun Aguero (35 de ani) a pariat 10.000 de dolari pe meciul Real Madrid - Manchester City, manșa tur din „sferturile” Ligii Campionilor. Aguero a evoluat pentru Manchester City intre 2011 și 2021. Argentinianul este golgheterul all time al „cetațenilor”, cu 260 de reușite in 390 de partide.…

- Eduard Ionescu ani(19 ani), component al echipei germane FC Saarbrucken, iși trece in palmares cel mai ravnit trofeu la nivel de echipe de club. Succes uriaș pentru Eduard Ionescu și tenisul de masa din Romania. Componentul lotului național a cucerit cel mai important trofeu intercluburi, Liga Campionilor,…

- Atetico Madrid a reușit calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe Inter Milano, finalista din sezonul trecut, cu 3-2 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe stadionul Metropolitano din Madrid, in manșa secunda a optimilor, in care Atletico s-a

- Luka Modric (38 ani), cistigatorul Balonului de Aur in 2018, a sosit la Real Madrid in 2012, de la formatia engleza, Tottenham Hotspur, reusind sa cistige de cinci ori Liga Campionilor alaturi de gruparea de pe Santiago Bernabeu. In palmaresul sau figureaza, de asemenea, trei titluri de campion al Spaniei…

- Marius Avram (44 de ani) a explicat faza care a iscat controverse in meciul RB Leipzig - Real Madrid, scor 0-1, din „optimile” Ligii Campionilor. Fostul arbitru spune ca golul inscris de nemți ar fi trebui validat. Benjamin Sesko l-a invins pe Andriy Lunin in minutul 3 al meciului de pe Red Bull Arena.…

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti a invins-o in deplasare pe MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 24-21, in penultimul meci din Grupa B a Ligii Campionilor. Rapid a fost dominata in prima repriza de Zaglebie, care a condus si la patru goluri (9-5, 10-6), iar la pauza avea avans, 15-13. Echipa…

- CSM București a facut un meci fabulos pe terenul lui Gyor, provocandu-le unguroaicelor prima infrangere din acest sezon. CSM București a traversat un moment crucial in Liga Campionilor, punandu-și in joc șansa de a se califica direct in sferturile de finala, iar terenul lui Gyor, unul dintre titanii…

- FOTO: Volei Alba Blaj – LKS Lodz 0-3, in Liga Campionilor! Eșec, evoluție modesta și situația se complica! Volei Alba Blaj a pierdut drastic, scor 0-3 (16-25, 19-25, 15-25), cu LKS Commercecon Lodz, in „Alba Blaj” Arena, in penultima etapa a grupelor Ligii Campionilor, o finala” pentru continuarea aventurii…