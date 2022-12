Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exprimat vineri recunostinta fata de implicarea si sustinerea primita din partea Casei Regale a Romaniei privind integrarea in Uniunea Europeana. In timpul intrevederii de vineri dintre presedintele Maia Sandu si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei…

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, efectueaza, vineri, o vizita la Chisinau, alaturi de Alteta Sa Regala Principele Consort Radu.

- Municipiul Alba Iulia a primit marți, 25 octombrie 2022, un nou titlu, acela de oraș regal. Titulatura a fost oferita in cadrul unei ceremonii, de catre Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei. „Dupa o suta de ani și 10 zile de la Incoronarea de la Alba Iulia a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria,…

- Ca in fiecare an, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a conferit distincții unor instituții, organizații și personalitați din Romania, din Republica Moldova și din strainatate, de ziua de naștere a Regelui Mihai, la Sala Tronului de la Palatul Regal din București. Printre personalitatile decorate…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Radu au vizitat astazi expoziția de la Palatul Principilor din Alba Iulia. Un grup de oameni stranși la intrarea in Palatul Principilor i-au facut o primire calduroasa Majestații Sale. Aceștia au afisat un banner uriaș pe care…

- VIDEO| „Traiasca regina”: Majestatea Sa Margareta primita cu ovații la Palatul Principilor. „Romania are regina” VIDEO| „Traiasca regina”: Majestatea Sa Margareta primita cu ovații la Palatul Principilor. „Romania are regina” Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele…

- Republica Moldova va primi circa 25,5 milioane de euro din partea Romaniei pentru demararea implementarii proiectelor in domenii strategice, precum sunt educația și imbunatațirea serviciilor de utilitate publica. Decizia a fost luata in baza solicitarilor autoritaților de la Chișinau și propunerilor…

- Guvernul Romaniei a aprobat un ajutor pentru Republica Moldova constind intr-o cantitate de 130.000 de metri cubi de lemne de foc, a anunțat premierul roman Nicolae Ciuca. „Ținind cont de situația in care se gasește Republica Moldova in ceea ce privește asigurarea resurselor energetice și in deplina…