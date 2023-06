Stiri pe aceeasi tema

- Preliminarii EURO 2024. Cristiano Ronaldo și Erling Haaland au facut show. Ronaldo a marcat singurul gol al Portugaliei cu Islanda, in timp ce Haaland a reusit o dubla de senzatie. Portugalia a castigat in deplasarea din Islanda, scor 1-0, in timp ce Norvegia s-a impus cu scorul de 3-1 in fata Ciprului.…

- In seara in care Cristiano Ronaldo a atins borna de 200 de meciuri la echipa naționala, Portugalia a obținut un succes foarte important in deplasarea din Islanda (1-0) și este cu un pas mai aproape de calificarea la Euro 2024. In aceeași seara, naționala Moldovei a reușit o revenire incredibila și a…

- Cristiano Ronaldo a fost titular in partida jucata de Portugalia contra Islandei, iar lusitanul a intrat in cartea recordurilor dupa ce a stabilit o performanta unica in fotbal. Cristiano Ronaldo, singurul fotbalist cu 200 de selectii la echipa nationala Pe data de 20 august 2003, Cristiano Ronaldo…

- Capitanul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este pregatit sa bifeze a 200-a apariție pentru Selecao, marți 20 iunie, in meciul de calificare la Euro 2024, in deplasare in Islanda. Cristiano Ronaldo intra in istorie, reprezentand Portugalia pentru a 200-a oara intr-un meci din preliminariile Euro 2024,…

- Cristiano Ronaldo este din nou in centrul atenției in Arabia Saudita. Starul platit cu 200 de milioane de dolari pe an a marcat un gol senzațional in meciul in care Al Nassr s-a impus cu 3-2 in duelul cu Al Shabab. Atacantul portughez a facut un gest care i-a adus o mulțime de aprecieri, dar […] The…

- Amir Sayoud, cel mai important jucator din lotul echipei Al Taee, s-a enervat dupa ce Mirel Radoi l-a scos de pe teren in timpul meciului pierdut cu Al Nassr (echipa la care evolueaza Cristiano Ronaldo), scor 2-0, in etapa a 27-a din campionatul Arabiei Saudite.

- Cristiano Ronaldo a decis sa plece din Arabia Saudita inca din aceasta vara, dupa doar șase luni de contract. Starul portughez este gata sa renunțe la o avere și vrea sa-și termine cariera in Europa, la Real Madrid. Presa din Spania scrie și care este problema uriașa care pune in pericol aceasta mutare.…

- Cristiano Ronaldo are din nou probleme in Arabia Saudita. Starul portughez s-a enervat ca echipa lui a pierdut, iar cand a trecut pe langa tribuna fanilor adverși și-a pus mana pe organele genitale, in momentul in care rivalii au scandat numele lui Lionel Messi. Momentul a fost filmat. Cristiano Ronaldo,…