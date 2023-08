Stiri pe aceeasi tema

- Trio Mandilli, grupul georgian format din trei tinere, care a devenit cunoscut in lumea intreaga grație interpretarilor uimitoare ale unor melodii cunoscute, va susține un concert in premiera la Timișoara. Istoria grupului este un basm modern. Trei prietene care au cantat melodii georgiene pe mai multe…

- In ciuda faptului ca trupa timișoreana Fara Filtru nu are parte deocamdata de nicio inregistrare oficiala, aparițiile formației au reușit sa incante o sumedenie de urechi și minți care degusta aranjamente muzicale inspirate și texte așijderea. Așa s-a intamplat și sambata seara la Manufactura in Timișoara,…

- Artistul portughez Ricardo Caria – stabilit de mai multi ani in țara noastra – revine in fața timișorenilor cu un nou concert care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la Porto Arte. Ricardo Caria a devenit cunoscut dupa ce a participat la talent-show-uri realizate de televiziuni din tara noastra…

- Formația braziliana NervoChaos va susține un concert la Timișoara, in deschiderea lor urmand sa evolueze trupa italiana Violentor. NervoChaos s-a nascut in toamna anului 1996, cu dorința de a crea muzica agresiva și haotica. Trupa braziliana și-a caștigat renumele pe scena muzicala extrema datorita…

- Formația braziliana NervoChaos va susține un concert la Timișoara, in deschiderea lor urmand sa evolueze trupa italiana Violentor. NervoChaos s-a nascut in toamna anului 1996, cu dorința de a crea muzica agresiva și haotica. Trupa braziliana și-a caștigat renumele pe scena muzicala extrema datorita…

- Timișoara va avea parte de un concert cu vibe-uri folk-rock pentru toate generațiile, Evenimentul va avea loc joi, 29 iunie, In Spatele Casei (Casa Tineretului), cu incepere de la ora 19, cu Cristi Dumitrașcu și Mircea Baniciu. Pe Cristi Dumitrașcu muzica clasica studiata in școala și facultate l-a…

- Amatorii de poezie și muzica sunt invitați la sfarșitul acestei saptamani la un eveniment inedit care ii va reuni pe poetul Sorin Poclitaru și artistul folk timișorean Adrian Ilie, in cadrul evenimentului numit „Stand up in picioare sau Szambete la Porto Arte“. Sorin Poclitaru este unul dintre cei mai…

- TrupaHazard a revenit la sfarșitul saptamanii trecute in fața fanilor timișoreni cu un concert care a avut loc pe terasa Porto Arte, loc unde amatorii de „folk-rock altfel“ (dupa cum iși descrie stilul formația) au avut parte de o cantare cat se poate de reușita. Cele doua reprize muzicale susținute…