- Seara fastuoasa și importanta pentru suflarea sportiva din județul Timiș. Legende ale sportului romanesc, cu podiumuri la diferite ediții ale Jocurilor Olimpice, au fost prezente la Timișoara pentru Gala de premiere „Excelența Banațeana”. Printre ei s-au aflat Elisabeta Lipa, Alina Alexandra Dumitru,…

- Francis Mozes a revenit in fața spectatorilor timișoreni cu un concert interesant care a avut loc miercuri seara la Soul Bar & Music, alaturi de el aflandu-se o serie de alți artiști. Binecunoscut melomanilor locali grație numeroaselor sale apariții prin cluburile Timișoarei in ultimii ani atat solo…

- Melomanii timișoreni sunt invitați cu mic cu mare la o sarbatoare a muzicii blues, in cadrul unui eveniment cu tradiție din Timișoara, desfașurat sub sloganul „Leslie Wolf’s Birthday Blues”. Enigmaticul pseudonim de Leslie Wolf a fost „adoptat“ de catre muzicianul timișorean Laci Farkaș, fondator al…

- Joi seara, clubul Capcana a fost gazda unui concert cold rock și dark wave alaturi de formația franceza Divine Shade. Trupa formata in Lyon a poposit pentru a treia oara in Timișoara, precedentele apariții realizandu-se in Manufactura. In fața unui public nu prea numeros, trioul francez a interpretat…

- „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna. Dumnezeu sa-l ierte. Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna”, a anuntat Adrian Ordean pe Facebook. Vestea a fost anuntata si de trupa Iris: „Ne va fi dor de tine, luptatorule, de vocea ta, de vointa ta,…

- Ovidiu Ioncu „Kempes”, una dintre vocile de aur ale rock-ului romanesc, revine cu un recital in fața fanilor timișoreni, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani in clubul Capcana. Kempes s-a nascut la Arad si a devenit cunoscut melomanilor din Romania, in 1988, ca solist al…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un eveniment deosebit care se va derula sub genericul “West meets East” , in cadrul caruia artiștii vor incheia interpretarea in premiera in Romania a tuturor compozițiilor lui Ravi Shankar pentru vioara și instrumente indiene, de pe legendara trilogie “West meets…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un nou eveniment care se va derula sub conceptul de „concert de basm“, alaturi de Daniel Dorobanțu și Dora Gaitanovici, duminica 13 octombrie, de la ora 20, la Biserica Romano-Catolica Millenium, cu intrarea libera. „Un basm fara cuvinte, al carui limbaj il stii…