Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Farkas a murit la 51 de ani intr-un accident de mașina pe data de 4 decembrie, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens. Accidentul care i-a rapit viața solistului și cel care s-a numit printre fondatorii trupei Quo Vadis a avut loc pe Drumul National 56, la intrare in Timisoara.

- Barbatul care a murit in urma unui grav accident de circulație produs in aceasta dupa-amiaza pe Calea Șagului din Timișoara era Laszlo Farkas, unul din fondatorii formației Quo Vadis. Acesta a implinit, la inceputul lunii noiembrie, 51 de ani. Cu 30 de ani in urma, in 1991, artistul a pus bazele formației…

- Centrul Dialectic, realizatorul proiectului ”Arhiva de Sunet: Timișoara”, a reacționat dupa ce ”Renașterea banațeana” a dezvaluit ca legendara formație Phoenix a fost atacata printr-un text nu doar mincinos, ci și agresiv și agramat.

- Timișorenii celebreaza Ziua Naționala a Romaniei cu o parada militara de opt minute in Parcul Central și cu spectacole de muzica populara la Targul de Craciun, care iși deschide porțile, ca in fiecare an, pe 1 decembrie. Cel mult 200 de persoane care au certificat verde pot participa la ceremonia din…

- Un eveniment important a avut loc in familia interpretei de muzica populara, Olguța Berbec. Vineri a avut loc botezul fetiței sale, iar nașii au fost Mihai Morar și soția sa. Mihai Morar și soția sa au mers la Timișoara unde au fost nașii de botez ai micuței Olga Maria. Olguța Berbec și-a creștinat…

- Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai a gazduit, duminica, un eveniment cultural sustinut de membrii ansamblului folcloric profesionist ”Koderki” din Polonia, urmat de un micro recital de muzica clasica oferit de studentii din cadrul Facultatii de Muzica, Universitatea Transilvania din Brasov. Ansamblul…

- Programul expozițional este un proiect inițiat de Asociația ESCU, in parteneriat cu grupul IULIUS, cu un format itinerant ce va avea loc in Timișoara (Iulius Town, 5-21 noiembrie) și Suceava (Iulius Mall, la o data ce va fi anunțata). Expoziția a debutat in Iași, la inceputul lunii octombrie (Iulius…

- Muzicianul timișorean Horia Fagarașanu a caștigat trofeul secțiunii de Creație a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”, care a avut loc zilele trecute la Targoviște, eveniment care a ajuns la ediția cu numarul 54 Dupa ce a caștigat Premiul I la ediția de anul trecut, Horia Fagarașanu…