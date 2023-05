Stiri pe aceeasi tema

- Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara a inceput, in luna martie, proiectul „Game in Game eTwinning”, care presupune inclusiv participarea unor elevi din Turcia și Romania. Din cadrul unitații timișorene de invațamant sunt implicați elevii de gradinița și cei din clasa a IX-a B.

- Expoziții, concerte, conferințe, lansari de carte. Muzeele din subordinea Consiliului Județean Timiș au pregatit pentru sambata un program variat. Mii de vizitatori sunt așteptați sa participe și anul acesta la Noaptea Muzeelor. Intrarea va fi gratuita la Muzeul Național al Banatului, Muzeul Satului…

- Je suis Savonea! Așa suna mesajul trasmis de Adriana Stoicescu, cea mai dura judecatoare din Timișoara, care nu se teme sa posteze opinii contondente care de multe ori stranesc reacții negative. Stoicescu spune ca judecatoarea Lia Savonea a fost supusa unui linșaj mediatic din cauza luptei duse impotriva…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara are un nou specialist in bolile gastrointestinale: Diana Nicoleta Popitiu. Ea a inceput colaborarea cu unitatea sanitara in aceasta luna, iar cu aceasta ocazie reprezentanții spitalului amintesc și de riscurile asociate infecțiilor…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in orașele din apropiere o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri. Joi, 4 mai Aethernativ, ora 20: Comuna 30 Poetry Reading & Jam Session #3. ATU Club, ora 22: Bairam studențesc. Berarescu, ora 22: 1 year at Berarescu. Biblioteca Centrala Universitara,…

- Indubitabil, trupa ABRA reprezinta un nume aparte in muzica romaneasca, iar superbele texte amestecate cu instrumentații old/school și meșteșugite au intrat demult in atentia melomanilor din spațiul nostru geografic, incantand o sumedenie de melomani care nu se regasesc in muzica de tip guma de mestecat…

- Intalnirea spectatorilor din Timișoara cu doi monștri sacri ai scenei autohtone – Horațiu Malaele și Nicu Alifantis – s-a lasat cu o seara plina de aplauze și ovații in incinta Casa del Retro, unde un public care a umplut pana la refuz aceasta locație a avut parte de un spectacol plin de savoare. Era…

- Formația The Dockers din Satu Mare a poposit din nou la Timișoara, joi seara, la Manufactura, unde publicul a avut parte de doua reprize de cantece tradiționale irlandeze și multa voie buna alaturi de Stike Molnar si Endi Deak. Atmosfera tipica de pub irlandez a fost degustata din plin de spectatori,…