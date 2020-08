Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul vine dupa mai multe recitaluri speciale de opera si balet in aer liber, publicul avand ocazia ca la finalul acestei saptamani, de la ora 19.30, in Parcul Operei, sa urmareasca un spectacol care propune o calatorie in pasii dansului aparut in 1880 la granita dintre Argentina si Uruguay. Tangoul…

- Reprezentantii Operei Nationale Romane Iasi anunta ca vor continua seria proiectelor inedite pe care le lanseaza in cadrul programului ‘Samer 2020’, stagiunea estivala a acestui an. Dupa succesele deosebite avute de recitalurile speciale de opera si balet in aer liber, Opera ieseana propune publicului…

- Romanii iși vor putea cumpara o locuința prin programul "Noua Casa" de pe 15 august. Guvernul a facut o serie de modificari ... The post Programul Noua Casa incepe de pe 15 august. Ce fel de locuințe va puteti achizitiona appeared first on Renasterea banateana .

- Trupa om la luna lanseaza video-clip-ul single-lui ‚ Dans ’, iar vineri, 31 iulie, printr-un concert la Arena Tei din București, albumul omonim. Al doi-lea single de pe acest nou material este piesa ‚ Dans ’ ce beneficiaza de un videoclip filmat dintr-un singur cadru si produs de echipa condusa de Dragoș…

- Dupa o lunga perioada in care spectatorii au putut urmari spectacolele Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” doar in mediul online, acum au ocazia de a-și revedea actorii favoriți in doua spectacole programate in aer liber, in curtea TVR.

- S au pus in vanzare bilete si abonamente pentru Festivalul George EnescuIncepand de astazi, 14 iulie 2020, iubitorii muzicii pot cumpara bilete si abonamente la 28 de concerte si recitaluri transmise online in cadrul Concursului International George Enescu, care se va desfasura intre 29 august si 20…

- Casa de Cultura Fagaras propune pentru aceasta luna cateva evenimente culturale, primul urmand a avea loc vineri, 10 iulie 2020, de la ora 20.00. Este vorba despre un concert Anatoly (Cvintetul vocal al Operei Brasov). Recitalul se va desfașura in curtea interioara a Cetatii Fagaras. Pretul…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunta ca pana in luna iulie 2020 toate abonamentele de hartie vor fi inlocuite cu abonamente electronice incarcate pe cardul de calatorie ConnectCluj, pentru liniile de transport din Cluj-Napoca.”Pentru informarea calatorilor privind utilizarea sistemului…