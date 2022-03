Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucranean Volodimir Zelenski poarta negocieri pentru a interveni duminica seara, prin videoconferinta, la cea mai stralucitoare ceremonie de la Hollywood, in contextul in care Academia de cinema americana vrea o seara destinsa, in vederea recuceririi audientei, care sa se concentreze…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat joi, in discursul sau catre liderii NATO in care le-a cerut ajutor militar "fara restrictii", ca urmatoarea tinta a fortelor ruse vor fi statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Europa de est, inclusiv, "cu siguranta", Polonia, a consemnat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, li se va adresa prin videoconferinta participantilor la summitul Aliantei Nord-Atlantice, programat joi la Bruxelles, anunta un oficial din cadrul NATO, citat de cotidianul Le Monde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica pentru CNN ca este gata sa negocieze cu presedintele rus Vladimir Putin, dar a avertizat ca, daca orice tentativa de negociere esueaza, ar putea insemna ca lupta dintre cele doua țari va duce la „un al Treilea Razboi Mondial”. „Sunt pregatit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut miercuri o paralela, intr-o interventie video in Congresul american, intre razboiul dus de Rusia in Ucraina si atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, precum si atacul aviatiei japoneze asupra bazei americane de la Pearl Harbor in 1941, relateaza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut elogiul polonezilor vineri intr-un lung mesaj video, salutand "uniunea extrem de puternica" creata intre cele doua tari in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 400 de mercenari ruși opereaza la Kiev cu ordine de la Kremlin sa-l asasineze pe președintele Zelenski și guvernul sau și sa pregateasca terenul pentru ca Moscova sa preia controlul, scrie The Times . Grupul Wagner, o miliție privata condusa de unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui…

- Nicio competitie internationala in Rusia, drapelul interzis si fara imn intonat la meciurile la care participa echipe din aceasta țara. Acestea sunt principalele decizii anunțate de FIFA, duminica seara, dupa atacarea Ucrainei. Forul mondial a hotarat urmatoarele: Pe teritoriul Rusiei nu va avea loc…