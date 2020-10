Sean Connery a murit! Recent marele actor împlinise 90 de ani Cariera sa de actorie a durat zeci de ani, iar numeroasele sale premii au inclus un Oscar, doua premii Bafta si trei Globuri de Aur. Actorul scotian a fost cunoscut mai ales pentru portretizarea lui James Bond, fiind primul care a intruchipat celebrul rol al spionului 007 pe marele ecran. A fost considerat cel mai bun actor care a jucat rolul agentului MI 6 in longrviva serie de filme. Actorul scotian a jucat de nu mai putin de sapte ori rolul lui James Bond, in filmele “Dr No” (1962), “Din Rusia, cu dragoste” (1963), “Goldfinger” (1964), “Thunderball” (1965), “A doua sansa” (1967), “Diamonds… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

