Stiri pe aceeasi tema

- Suntem pe final de an, așa ca e momentul bilanțului. Intr-un 2020 extrem de greu pentru industria cinematografica, am avut parte, totuși, de niște producții extrem de interesante. Astfel, The Economist face un top al celor mai interesante seriale din 2020: “Better Call Saul” “The Crown” “The Great”…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a jucat in „I, Tonya” si „Avengers: Endgame”, si actrita engleza Lily James, cunoscuta din „Downton Abbey” si „Baby Driver”, se afla in negocieri pentru a interpreta rolurile Tommy Lee si Pamela Anderson intr-o miniserie Hulu, informeaza Variety.

- Gwyneth Paltrow a declarat ca a aparut in tot mai putine filme deoarece a realizat ca nu iubeste actoria atat de mult, citeaza BBC, potrivit news.ro. Totusi, in ultimii cinci ani, actrita a putut fi vazuta in „Mortdecai” (2015), „Spider-Man: Homecoming” (2017), „Avengers: Infinity War” (2018),…

- Gwyneth Paltrow a declarat ca a aparut in tot mai putine filme deoarece a realizat ca nu iubeste actoria atat de mult, citeaza BBC, potrivit news.ro.Totusi, in ultimii cinci ani, actrita a putut fi vazuta in „Mortdecai” (2015), „Spider-Man: Homecoming” (2017), „Avengers: Infinity War” (2018), „Avengers:…

- Dezvaluiri șocante ies la iveala in cazul mamei care și-a abandonat cele doua fetițe gemene. Tatal micuțelor susține ca partenera lui și-ar mai fi parasit un copil acum cațiva ani și ca și in momentul de fața ii incaseaza alocația. Iata cum se apara Flori!

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat ca se teme de meciul cu Academica Clinceni, doarece formatia pregatita de Ilie Poenaru se apara bine si este greu de desfacut.Citește și: DOSAR Consilierul ALDE Gal Avram a primit electrocasnice de peste 60.000 de lei pentru…

- Dupa o pauza de mai multi ani, Adele revine in lumea spectacolului ca prezentatoare a celebrei emisiuni de televiziune americane „Saturday Night Live” (SNL), suscitand zvonuri privind lansarea unui nou album, scrie Agerpres. Cantareata britanica a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca va prezenta…

- Actorul englez Benedict Cumberbatch va fi Doctor Strange in urmatorul film „Spider-Man” cu Tom Holland in rol principal, informeaza Variety, citata de News.roDistribuirea lui Cumberbatch marcheaza al treilea transfer major intre filmele produse de Marvel Studios (Disney) si filmele „Spider-Man”…