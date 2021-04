Se vor deschide încă noua fluxuri de vaccinare împotriva Covid-19 In județul Iași se intensifica eforturile din campania pentru vaccinarea populației impotriva Covid-19 prin trei tipuri de masuri: suplimentarea numarului de fluxuri de vaccinare incepand cu 13 aprilie; creșterea capacitații de vaccinare de la 60 la 96 de vaccinuri pe zi in fiecare flux de vaccinare; cooptarea medicilor de familie in campania de vaccinare și efectuare vaccinurilor in cabinetele medicale ale acestora. Conform evidențelor Direcției de Sanatate Publica Iași, 191 de medici de familie (aproximativ jumatate din numarul medicilor de familie din județul Iași) au transmis cereri pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

