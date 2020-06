Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal,unde a fost publicat programul meciurilor din play-out din urmatoarea etapa. Magazinerul clubului Dinamo este prima persoana din fotbalul romanesc depistata pozitiv cu COVID-19, situație ce a dus la amanarea meciului…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, ca meciurile echipei Dinamo, club in cadrul caruia a fost depistata o persoana infectata cu COVID-19, au fost suspendate pana la finalizare anchetei epidemiologice a Directiei de Sanatate Publica. „Liga Profesionista de Fotbal tine sa informeze ca astazi,…

- A aparut primul caz de coronavirus in Liga 1. Magazionerul lui Dinamo a fost confirmat cu Covid-19, anunța telekomsport. Din fericire, toate celelalte teste de la echipa pentru COVID-19 au iesit...

- Ionuț Negoița, actualul patron al lui Dinamo, a oferit ultimele detalii despre stadiul in care se afla negocierile cu Juan Jose Melero Marin și Pablo Cortacero, omul care și-ar dori sa cumpere clubul. „Banii n-au intrat nici astazi, din pacate. Noi am facut tot ce era de facut, inclusiv acel contract…

- Fostul selecționer al „cainilor”, Ioan And one a spus despre aceasta situație ca Negoița nu ar mai vrea sa vanda clubul, asta dupa ce saptamana trecuta susținuse ca afacerea este aproape gata. Acum, negocierile cu societatea lui Herminio Menendez au fost stopate. „Nu prea am inteles. Joi ajunsesera…

- Ioan Andone (60 de ani), a dezvaluit ultimele informații din negocierile purtate de finanțatorul Ionuț Negoița (46) cu fondul de investiții spaniol pentru cedarea lui Dinamo. Conform spuselor „Falcosului”, actualul finanțator al lui Dinamo nu a ajuns la un consens cu investitorii spanioli. „Din ce știu…

- Se pare ca Ionuț Negoița a ajuns la o ințelegere cu spaniolii cu care a discutat in ultimele saptamani vanzarea clubului Dinamo . Ibericii urmeaza sa vireze banii, iar conturile vor fi alimentate cu suma de 10 milioane de euro, dupa cum a anunțat Ioan Andone, apropiat al spaniolilor. „Spaniolii au acceptat…

- Afacerea cu spaniolii pe care Ioan Andone i-a introdus la Dinamo e ca și anulata. Negoița și oamenii lui le-au cerut sa probeze cumva ca dispun de sumele pe care promit ca au sa le investeasca. N-au putut sa demonstreze nici cu extras de cont, nici cu vreo garanție. ...