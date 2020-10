Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de aeroporturi din Europa se vor confrunta cu posibilitatea intrarii in insolventa in urmatoarele luni, daca traficul de pasageri nu incepe sa isi revina pina la finele anului, a anuntat marti Consiliul International al Aeroporturilor din regiunea Europa (ACI Europe), transmite Reuters.…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) previzioneaza o contractare mai severa a economiei si o redresare mai slaba in 2021 pentru regiunile unde este prezenta institutia financiara internationala, apreciind ca efectele negative ale pandemiei de coronavirus (Covid-19) dureaza mai mult…

- Criza economica provocata de pandemia de COVID-19 va fi mult mai severa decât recesiunea din 2007-2009 întrucât nicio țara nu este suficient de puternica ​pentru a salva economia globala, scrie Business Insider.Povestea Marii Recesiuni suna în felul urmator: Statele Unite…

- Țara care a fost pe punctul de a rupe zona euro in urma cu 10 ani anunța o contractie economica record, de trei ori mai mare fața de criza din 2009 Produsul Intern Brut al Greciei a scazut cu 14% in perioada aprilie-iunie 2020, cea mai grava contractie trimestriala din ultimii 25 de ani, care risca…

- Fostul premier Petre Roman a afirmat, sambata, ca trebuie tras un semnal de alarma la nivelul intregii Europe in legatura cu independența Cataloniei in Spania. Petre Roman susține ca aceasta problema ar putea avea repercusiuni majore in toate statele din Europa, inclusiv Romania, facand referire la…

- Explozia de noi infectari cu coronavirus in Europa pune in pericol redresarea economica din cea mai grava criza din istorie. Scad sansele unei reveniri rapide, in ”V” Redresarea economica din zona euro din cea mai grava criza din istorie a incetinit in august, in special in sectorul serviciilor,…