Se teme! DICTATORUL a închis PHENIANUL Coreea de Nord a interzis intrarea in capitala Phenian, in cadrul unor masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus in timp ce blocheaza orasele, inclusiv unul de-a lungul frontierei cu China, au anuntat vineri mai multi parlamentari sud-coreeni, citati de agentia Kyodo. Trump NU VREA sa plece de la Casa Alba! Motivul invocat de liderul SUA Masura a fost aparent impusa in urma instructiunilor liderului nord-coreean Kim Jong Un, care a intensificat eforturile de a tine virusul in afara tarii. Coreea de Nord a intrerupt traficul catre si dinspre China si Rusia inca de la inceputul acestui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

