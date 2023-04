SE TAIE GAZUL – Investiție finalizată într-un cartier al Băii Mari Se taie gazul pentru mai multe ori intr-un cartier al Baii Mari. Se va intampkat in data de 5 aprilie, Delgaz Grid anunțand ca a finalizat o lucrare de investiții importanta in cartierul Ferneziu din municipiul reședința de județ. In total, au fost modernizați peste 19 km din rețeaua de gaz locala, investiția depașind 6 milioane de lei, investiția aducand o imbunatațire a parametrilor de distribuție a gazelor naturale pentru consumatorii din zona amintita. „Pentru cuplarea noilor conducte la sistemul de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Peste 20 de strazi din Cugir vor fi modernizate pana la sfarșitul lui 2023: Investiție de peste 27 de milioane de lei 23 de strazi, majoritatea din cartierul Cindeni din Cugir, vor fi modernizate pana la sfarșitul anului 2023 in baza unui proiect european prin care administrația locala iși propune…

- Rețelele de gaz din județul Maramureș, aflate sub atenția companiei Delgaz Grid, parte a grupului E.ON in Romania, vor fi modernizate cu ajutorul banilor europeni. Compania are in plan atragerea, in urmatorii ani, a 700 de milioane de euro din fonduri europene, la care se vor adauga aproximativ 1,5…

- In perioada care urmeza vom avea iluminat stradal modernizat pe mai multe strazi din municipiul reședința de județ. Cel mai probabil aceste investiții vor fi facute anul viitor. Deocamdata municipalitatea a anuntat publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru…

- O zona din Craiova, aflata in vecinatatea cartierului Plaiul Vulcanesti, arata ca indolenta si lipsa de bun simt a oamenilor pot depași orice limita. Tot terenul situat de-a lungul caii ferate musteste de gunoaie. Gramezi de gunoaie s-au strans, de-a lungul timpului, intr-o zona din apropierea caselor…

- OMV Petrom a contribuit in 2022 la bugetul de stat al Romaniei cu circa 20 de miliarde de lei, aproape dublu fata de 2021, si a asigurat 7% din veniturile fiscale la bugetul de stat consolidat al Romaniei, potrivit unui comunicat al companiei, informeaza AGERPRES . Impozitele, taxele si contributiile…

- Compania E.ON Energie Romania iși avertizeaza clienții sa nu ia in considerare și sa nu deschida documentele atașate și link-urile transmise in e-mailuri de tip phishing (tentativa de furt a informațiilor), primite in ultimele zile, mesaje care se refera la o cerere de oferta de preț și la disponibilitatea…

- Germanii de la Manhart au pregatit un pachet de tuning nou pentru BMW M4. Botezat MH4 600, noul pachet aduce un motor mai puternic, de 635 de cai putere, precum și alte imbunatațiri precum o suspensie revizuita. Compania de tuning Manhart tocmai a lansat pachetul MH4 600 pentru BMW M4. Fața de un…

- Piata imobiliara din Romania a inregistrat, in 2022, investitii de peste 1,25 miliarde de euro, in crestere cu 36% fata de volumul inregistrat in anul precedent, arata cel mai nou raport al unei companii de investitii imobiliare, informeaza AGERPRES . Potrivit CBRE – „Market Outlook 2023”, trei tendinte…