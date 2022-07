Stiri pe aceeasi tema

- Parcul „Cetate” Deva va gazdui miercuri, 6 iulie 2022, evenimentul „Logiscool in the Parc”. Evenimentul va avea loc intre orele 10:00-12:00 și se adreseaza copiilor cu vaste cuprinse intre 6-17 ani, pasionați de IT. In cadrul acestuia, organizatorii vor oferi lecții gratuite de programare…

- In perioada 8-9 iulie va avea loc prima ediție a festivalului de rock pentru tineri „Rebel X”, in Parcul „Lunca Argeșului”! Intrarea este libera! ”Va invitam sa urmariți cele mai noi, frumoase și tinere trupe de rock, care va vor transmite energia lor pozitiva”, transmite municipalitatea piteșteana.

- Iubitorii handbalului pot participa la un antrenament demonstrativ al echipelor de fete și baieți ACS „Vipers” Deva, sambata, 18 iunie 2022, intre orele 11:00-12:00. Demonstrația de handbal va avea loc in Parcul „Cetate” Deva. Acțiunea are ca scop promovarea sportului și a mișcarii…

- ZIUA NAȚIONALA A ADOPȚIEI – ”BETTER TOGETHER”. “La inceput a fost greu pentru ca am avut probleme de infertilitate. Am trecut prin foarte multe investigații legat de aceasta problema și intr-un final am luat decizia de a infia un copil. A fost mai greu puțin pentru soț, pana l-am convins. Procedura…

- Aventura Parc – zona noua de agrement in Parcul „Lunca Argeșului”! Jocul in aer liber și bucuria de a face sport in natura, alaturi de prieteni, sunt atribute ale copilariei cu o mare importanța in dezvoltarea celor mici. Municipalitatea piteșteana pune la dispoziția tuturor o noua zona de relaxare…

- Zilele Municipiului Pitești se celebreaza inca de joi, 19 mai, și pana duminica, 22 mai. Au fost pregatite spectacole, competiții sportive și activitați cultural-educative pentru toate varstele. Amintim concertul artistei Paula Seling la Filarmonica, joi, de la 19:00, concertul susținut de Andra și…

- Primaria Pitești reamintește programul Zilelor Municipiului Pitești, Ediția a 30-a, mai 2022. Joi, 19 mai: Expoziție de fotografie „ParCool cu Arta” Parcul „Lunca Argeșului” Visionarium – Digital 360 Theater – Kids in Space – lecție educativa despre spațiul stelar, desfașurata intr-un planetariu presostatic…

- In acest weekend, 20 – 22 mai 2022, se vor desfașura manifestarile prilejuite de aniversarea a 634 de ani de la prima atestare documentara a Piteștiului, sub egida „Pitești Fest – Zilele Municipiului Pitești”. Cu aceasta ocazie, Publitrans, prin administrația locala, pune la dispoziție transport gratuit…