- Noul an aduce lucrari de electrificare a liniei de cale ferata Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Pe anumite porțiuni, trenurile nu vor mai circula deloc din ianuarie, iar calatorii vor fi transbordați cu autovehicule.

- Odata cu demararea lucrarilor „Electrificare și reabilitare a liniei de cale ferata Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, CFR Calatori a planificat trenuri pe rute modificate. Schimbarile au intrat in vigoare de duminica, 10 decembrie.

- Un accident rutier s-a produs de puțin timp pe strada Simion Barnuțiu din Turda. Un autoturism a intrat intr-un stalp/ La fața locului se afla o ambulanța, un echipaj SMURD , pompierii și poliția rutiera. Circulația in zona este deviata pe strazi adiacente, Vasile Goldiș, Decebal, Basarabiei, Alexandru…

- In acest moment echipaje de poliție și prim ajutor se indreapta spre locul unui accident petrecut la ieșirea din Turda spre Cluj. Din informațiile obținute de TurdaNews rezulta ca o persoana necesita ingrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat și pompierii dar și un echipaj de la ambulanța. O…

- In jurul orei 8 in aceasta dimineața 4 autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier pe strada Horea din Cluj-Napoca. Din primele informații, a fost vorba despre un carambol intre trei mașini aflate in mers, fiind acroșata și o mașina care era parcata. Au rezultat doar pagube materiale. Un șofer…

- Serviciul de Ambulanța al Județului Cluj cauta voluntari peste 117 posturi disponibile in tot județul astfel: stația centrala Cluj-Napoca – 100 de locuri din care 70 pentru candidați UMF Cluj și 30 pentru candidați de la Școlile Posticeale substația Huedin – 5 locuri substația Gherla – 5 locuri substația…

- In urma cu puțin timp un accident s-a produs pe dealul Feleacu, la urcare dinspre Cluj Napoca spre Turda. In accident au fost implicate o duba și un autoturism. Din primele informații primite de la martori, se pare ca evenimentul s-a produs doar cu pagube materiale. UPDATE: „Un barbat a fost transportat…

- Un accident rutier s-a produs de puțin timp la Martinești. Din primele informații un autoturism a intrat in parapet! Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 8,48 in aceasta dimineața pe DN1-E81. Un singur autoturism este implicat in accident. Detașamentul de pompieri Turda intervine cu o autospeciala…