Se strică vremea în week-end. ANM anunță ninsori la munte, ploi și vijelii în restul țării Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori și viscol in zona inalta, valabil in regiunile de munte de sambata, ora 18.00, pana luni, ora 10.00. In intervalul menționat, in zona Carpaților Meridionali și Orientali, la altitudini in general de peste 1500 m va ninge, local moderat cantitativ, iar vantul va avea […] The post Se strica vremea in week-end. ANM anunța ninsori la munte, ploi și vijelii in restul țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

